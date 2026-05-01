DJ set Carlala / Marsatac Croisière Arles
DJ set Carlala / Marsatac Croisière Arles samedi 30 mai 2026.
Arles
DJ set Carlala / Marsatac
Samedi 30 mai 2026 de 21h30 à 23h59. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Croisière invite Marsatac avec un set de Carlala, DJ marseillaise l’énergie contagieuse.
Véritable pile électrique, Carlala irradie depuis 2021 la scène marseillaise de son énergie contagieuse. Influencée par ses origines hispaniques, c’est tout un univers méditerranéen et soigné que Carlala apporte sur scène.
Entre Reggaeton, Flamenco, Brasilian funk, Bubbling, Guaracha, Bouyon ou encore DnB, Carla produit, remixe, interprète, joue et embarque avec elle toutes les influences qui font vibrer sa ville, Marseille. Donnez lui les clés du booth, et vous voici parti.es pour des nuits sans fin, où les rythmes font chavirer les corps et soignent les coeurs. .
Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr
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English :
Croisière invites Marsatac with a set by Carlala, a DJ from Marseilles whose energy is contagious.
L’événement DJ set Carlala / Marsatac Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles
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