DJ set dans la rue des Bains Trouville-sur-Mer
samedi 15 août 2026 · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
DJ set dans la rue des Bains
Rue des Bains Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
DJ set dans les ruelles de Trouville-sur-Mer les 25 juillet et 15 août, de 18 h à 22 h. Une déambulation festive entre plusieurs bars du quartier, animée par Deejay FJ.
À la tombée du jour, la rue des Bains se transforme en dance-floor à ciel ouvert. Deejay FJ pose ses platines au cœur de la rue des Bains pour deux rendez-vous estivaux, les 25 juillet et 15 août, de 18 h à 22 h.
Portée par plusieurs adresses emblématiques du quartier — L’Utopiste, L’Atelier de Luc, le Bistrot Marcelle et La Case —, cette soirée invite à la convivialité, entre bons verres et ambiance musicale entraînante. Un rendez-vous festif et décontracté, pensé pour prolonger les soirées d’été.
Infos pratiques
– Dates samedi 25 juillet et samedi 15 août 2026
– Horaires 18 h 22 h
– Lieu rue des Bains, Trouville-sur-Mer
– Avec DJ FJ, en partenariat avec L’Utopiste, L’Atelier de Luc, le Bistrot Marcelle et La Case .
Rue des Bains Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : DJ set dans la rue des Bains
DJ sets in the backstreets of Trouville-sur-Mer on 25 July and 15 August, from 6 pm to 10 pm. A festive bar crawl taking in several bars in the neighbourhood, hosted by Deejay FJ.
L’événement DJ set dans la rue des Bains Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Trouville
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