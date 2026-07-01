Jérôme Mesnager expose à La MarbRErie La MarbRErie Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Jérôme Mesnager expose à La MarbRErie

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-31

La MarbRErie accueille l’exposition de Jérôme Mesnager, pionnier du street art et créateur de l’Homme en blanc. Vernissage le 31 juillet à 18 h, exposition visible jusqu’au 8 août 2026.

Pionnier du street art parisien, Jérôme Mesnager a inventé en 1983 l’Homme en blanc, une silhouette devenue emblématique et reproduite à travers le monde, des murs de Paris jusqu’à la Grande Muraille de Chine. La galerie La MarbRErie accueille une nouvelle exposition consacrée à cet artiste dont le Corps blanc , symbole de lumière, de force et de paix, continue de fasciner collectionneurs et amateurs d’art urbain.

Le vernissage, ouvert au public, sera l’occasion de rencontrer l’artiste et de découvrir l’ensemble des œuvres présentées, entre toiles, sérigraphies et créations sur supports variés, toutes marquées par cette silhouette blanche si reconnaissable.

Infos pratiques

– Date du vendredi 31 juillet au samedi 8 août 2026

– Vernissage vendredi 31 juillet à 18 h

– Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 19 h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h (autres créneaux sur rendez-vous selon programmation)

– Lieu La MarbRErie Galerie d’Art, 119, rue Général de Gaulle, Trouville-sur-Mer

– Contact 06 74 79 66 71 / 06 37 20 07 33 .

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Jérôme Mesnager expose à La MarbRErie

La MarbRErie is hosting an exhibition by Jérôme Mesnager, a pioneer of street art and creator of *L’Homme en blanc*. The opening is on 31 July at 6 pm; the exhibition runs until 8 August 2026.

L’événement Jérôme Mesnager expose à La MarbRErie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Trouville