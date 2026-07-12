DJ Set pour enfants Médiathèque Françoise Sagan Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre de la parution du livre « Miniatures, trésors cachés du disque pour enfants », l’équipe de Radio Minus installera ses platines dans les jardins de la Médiathèque pour un mix chansonnesque, bucolique et effervescent piochant dans les riches archives du fonds discographique de l’Heure Joyeuse, partenaire de cette publication.
Les DJ de Radio Minus vous offrent dans le jardin de la médiathèque un DJ set avec les vinyles de la collection historique de l’Heure Joyeuse.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h45 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:45:00+02:00
fin : 2026-09-23T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:45:00+02:00_2026-09-23T18:30:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
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