DJ Set – Raph Dumas, Le Nautilus, Perpignan
DJ Set – Raph Dumas, Le Nautilus, Perpignan mercredi 10 juin 2026.
DJ Set – Raph Dumas Mercredi 10 juin, 20h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00
Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre
Producteur, compositeur, artiste, mais aussi organisateur d’événements, derrière les platines ou les sampleurs et boîtes à rythmes, Raph Dumas fait des ponts entre les musiques, les courants, les territoires à la recherche permanente de la vibration universelle.
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]
Mercredi 10 juin 2026 ☀ 20h30
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