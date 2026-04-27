Montpellier

DJADJA & DINAZ EN TOURNÉE

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Duo emblématique, Djadja & Dinaz ont su imposer leur place incontournable dans le paysage du rap francophone, depuis leurs débuts en 2014, jusqu’aux albums certifiés et aux millions de vues sur leurs clips.

Duo emblématique, Djadja & Dinaz ont su imposer leur place incontournable dans le paysage du rap francophone, depuis leurs débuts en 2014, jusqu’aux albums certifiés et aux millions de vues sur leurs clips.

En 2025, le duo revient avec un nouveau projet puissant Terminal 7, porté par le single “En vrai de vrai”.

Et c’est en 2026, qu’ils seront de retour sur scène pour une tournée explosive, en France, en Suisse et en Belgique !

Réservation place pmr en ligne .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

An iconic duo, Djadja & Dinaz have established their unavoidable place in the French-language rap landscape, from their debut in 2014, to certified albums and millions of views on their videos.

L’événement DJADJA & DINAZ EN TOURNÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER