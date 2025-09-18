D’JAL Mutzig
jeudi 7 janvier 2027 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
D’JAL
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-01-07 20:00:00
fin : 2027-01-07
Date(s) :
2027-01-07
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.
En accord avec La Tiny Team & Heb. .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
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English :
L’événement D’JAL Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Le Dôme de Mutzig
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