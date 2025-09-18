Informations pratiques

Mutzig

D’JAL

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-01-07 20:00:00

fin : 2027-01-07

Date(s) :

2027-01-07

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

En accord avec La Tiny Team & Heb. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement D’JAL Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Le Dôme de Mutzig