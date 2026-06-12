Django Reinhardt Tribute / Baptiste Ferrandis & Friends JASS CLUB PARIS Paris
Django Reinhardt Tribute / Baptiste Ferrandis & Friends JASS CLUB PARIS Paris vendredi 24 juillet 2026.
Des standards, de l’improvisation, quelques surprises, et surtout le plaisir de jouer et d’écouter ensemble.
Avec son trio, le guitariste Baptiste Ferrandis passionné par l’œuvre foisonnante de Django, revisite ce répertoire avec élégance et virtuosité, entre thèmes emblématiques et moments de liberté.
Baptiste Ferrandis / guitare
Simone Magliozzi / guitare
Thomas Posner / contrebasse
Une soirée jazz manouche consacrée à Django Reinhardt, à sa musique et à l’énergie qu’elle continue de transmettre !
Le vendredi 24 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 24 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T19:30:00+02:00_2026-07-24T20:30:00+02:00;2026-07-24T21:30:00+02:00_2026-07-24T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Cavé Centre de santé sexuelle Cavé Paris 12 juin 2026
- Visite Autour de la Poterne de Peupliers, les rails ont cédé la place à la végétation 14 place de Rungis paris 12 juin 2026
- Mois Quatorzien du Handicap – Forum allée Françoise Eaubonne Paris 12 juin 2026
- Les réserves archéologiques de Paris se dévoilent ! Pôle archéologique de la Ville de Paris Paris 12 juin 2026
- Atelier découverte et méthodologie sur la généalogie Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS 12 juin 2026