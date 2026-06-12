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Django Reinhardt Tribute / Baptiste Ferrandis & Friends JASS CLUB PARIS Paris

Django Reinhardt Tribute / Baptiste Ferrandis & Friends JASS CLUB PARIS Paris

Django Reinhardt Tribute / Baptiste Ferrandis & Friends JASS CLUB PARIS Paris vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : <p>De 10 à 19 euros.</p>

Des standards, de l’improvisation, quelques surprises, et surtout le plaisir de jouer et d’écouter ensemble.

Avec son trio, le guitariste Baptiste Ferrandis passionné par l’œuvre foisonnante de Django, revisite ce répertoire avec élégance et virtuosité, entre thèmes emblématiques et moments de liberté.

Baptiste Ferrandis / guitare

Simone Magliozzi / guitare

Thomas Posner / contrebasse

Une soirée jazz manouche consacrée à Django Reinhardt, à sa musique et à l’énergie qu’elle continue de transmettre !
Le vendredi 24 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 24 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T19:30:00+02:00_2026-07-24T20:30:00+02:00;2026-07-24T21:30:00+02:00_2026-07-24T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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