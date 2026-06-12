Django Reinhardt Tribute / Baptiste Ferrandis & Friends JASS CLUB PARIS Paris

Des standards, de l’improvisation, quelques surprises, et surtout le plaisir de jouer et d’écouter ensemble.

Avec son trio, le guitariste Baptiste Ferrandis passionné par l’œuvre foisonnante de Django, revisite ce répertoire avec élégance et virtuosité, entre thèmes emblématiques et moments de liberté.

Baptiste Ferrandis / guitare

Simone Magliozzi / guitare

Thomas Posner / contrebasse

Une soirée jazz manouche consacrée à Django Reinhardt, à sa musique et à l’énergie qu’elle continue de transmettre !

Le vendredi 24 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 24 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T19:30:00+02:00_2026-07-24T20:30:00+02:00;2026-07-24T21:30:00+02:00_2026-07-24T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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