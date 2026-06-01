Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DJ’s aux balcons 2026, Rue du Maréchal Joffre, Nantes

DJ’s aux balcons 2026, Rue du Maréchal Joffre, Nantes

DJ’s aux balcons 2026, Rue du Maréchal Joffre, Nantes jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Rue du Maréchal Joffre

Adresse : ., Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

DJ’s aux balcons 2026 11 – 13 juin Rue du Maréchal Joffre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Le concept ? Donner la possibilité à des DJs de jouer depuis un balcon, grâce à l’aimable participation d’habitants qui acceptent de prêter leur balcon.
Jeudi 11 juin
Collectif Chak Chouka
Sami Fatih { Artiste Musicien }
Karim Karim { DJ }
Le Disquaire du Dimanche { Disquaire }
Vendredi 12 juin
Duo Juben avec Julien Chilly Jay & Benjamin (Bassline)
DJ-set 100 % Vinyl
Samedi 13 juin
Paulette Sauvage & ORL

Rue du Maréchal Joffre ., Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Joffremaruenantes »}]
Après le franc succès de la première édition, l’événement revient les 11, 12 et 13 juin. nantes nantes métropole

© Rebecca De Nantes

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)