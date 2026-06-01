DJ’s aux balcons 2026, Rue du Maréchal Joffre, Nantes

DJ’s aux balcons 2026 11 – 13 juin Rue du Maréchal Joffre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Le concept ? Donner la possibilité à des DJs de jouer depuis un balcon, grâce à l’aimable participation d’habitants qui acceptent de prêter leur balcon.

Jeudi 11 juin

Collectif Chak Chouka

Sami Fatih { Artiste Musicien }

Karim Karim { DJ }

Le Disquaire du Dimanche { Disquaire }

Vendredi 12 juin

Duo Juben avec Julien Chilly Jay & Benjamin (Bassline)

DJ-set 100 % Vinyl

Samedi 13 juin

Paulette Sauvage & ORL

Rue du Maréchal Joffre ., Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Joffremaruenantes »}]

Après le franc succès de la première édition, l’événement revient les 11, 12 et 13 juin. nantes nantes métropole

© Rebecca De Nantes