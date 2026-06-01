DJ’s aux balcons 2026, Rue du Maréchal Joffre, Nantes
DJ’s aux balcons 2026, Rue du Maréchal Joffre, Nantes jeudi 11 juin 2026.
DJ’s aux balcons 2026 11 – 13 juin Rue du Maréchal Joffre Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00
Le concept ? Donner la possibilité à des DJs de jouer depuis un balcon, grâce à l’aimable participation d’habitants qui acceptent de prêter leur balcon.
Jeudi 11 juin
Collectif Chak Chouka
Sami Fatih { Artiste Musicien }
Karim Karim { DJ }
Le Disquaire du Dimanche { Disquaire }
Vendredi 12 juin
Duo Juben avec Julien Chilly Jay & Benjamin (Bassline)
DJ-set 100 % Vinyl
Samedi 13 juin
Paulette Sauvage & ORL
Rue du Maréchal Joffre ., Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Joffremaruenantes »}]
Après le franc succès de la première édition, l’événement revient les 11, 12 et 13 juin. nantes nantes métropole
© Rebecca De Nantes
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