DO-IN et Shiatsu Bien être Chilhac
DO-IN et Shiatsu Bien être Chilhac mercredi 13 mai 2026.
Chilhac
DO-IN et Shiatsu Bien être
Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 09:30:00
fin : 2026-05-13 11:30:00
Date(s) :
2026-05-13
De 9h30 à 11h30.
Sur inscription.
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Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88 contact@helmouth.fr
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English :
From 9:30 am to 11:30 am.
Registration required.
L’événement DO-IN et Shiatsu Bien être Chilhac a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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