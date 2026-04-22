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DO-IN et Shiatsu Bien être Chilhac

DO-IN et Shiatsu Bien être Chilhac mercredi 13 mai 2026.

Ville : 43380 Chilhac

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Chilhac

DO-IN et Shiatsu Bien être

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 09:30:00
fin : 2026-05-13 11:30:00

Date(s) :
2026-05-13

De 9h30 à 11h30.
Sur inscription.
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Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88  contact@helmouth.fr

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English :

From 9:30 am to 11:30 am.
Registration required.

L’événement DO-IN et Shiatsu Bien être Chilhac a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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