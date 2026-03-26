Dock in Absolute boulevard Edouard Baudoin Antibes
Dock in Absolute boulevard Edouard Baudoin Antibes dimanche 12 juillet 2026.
Dock in Absolute
boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:15:00
fin : 2026-07-12 20:15:00
Date(s) :
2026-07-12
12 juillet Dock in Absolute
Jean-Philippe Koch piano Arne Wiegand: basse électrique Victor Kraus batterie
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boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com
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English :
july 12 ? Dock in Absolute
Jean-Philippe Koch: piano Arne Wiegand: electric bass Victor Kraus: drums
L’événement Dock in Absolute Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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