Doc’N’Co Kraftwerk, STEREOLUX, Nantes
jeudi 22 octobre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Doc’N’Co Kraftwerk Jeudi 22 octobre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 18€ | Carte Stereolux : 13€ | Abonné·e partenaire : 13€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:00:00+02:00
Ce nouveau Doc’N’Co vous invite à (re)découvrir Kraftwerk, l’un des groupes non anglo-saxons les plus influents de ces cinquante dernières années. Le quatuor de Düsseldorf est l’un des plus samplés et les plus remixés dans le monde ! Un documentaire passionnant (Kraftwerk – Pop Art) sur l’histoire du groupe et un concert de Rodolphe Burger & Julien Perraudeau qui revisite Radio-Activity, l’un des albums culte des allemands !
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/docnco-kraftwerk-22102026-1800 »}]
Documentaire Kraftwerk – Pop Art + concert de Rodolphe Burger & Julien Perraudeau
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