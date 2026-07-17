Doc’N’Co Kraftwerk, STEREOLUX, Nantes

Informations pratiques

Doc’N’Co Kraftwerk Jeudi 22 octobre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 18€ | Carte Stereolux : 13€ | Abonné·e partenaire : 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:00:00+02:00

Ce nouveau Doc’N’Co vous invite à (re)découvrir Kraftwerk, l’un des groupes non anglo-saxons les plus influents de ces cinquante dernières années. Le quatuor de Düsseldorf est l’un des plus samplés et les plus remixés dans le monde ! Un documentaire passionnant (Kraftwerk – Pop Art) sur l’histoire du groupe et un concert de Rodolphe Burger & Julien Perraudeau qui revisite Radio-Activity, l’un des albums culte des allemands !

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/docnco-kraftwerk-22102026-1800 »}]

Documentaire Kraftwerk – Pop Art + concert de Rodolphe Burger & Julien Perraudeau