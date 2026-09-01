Docu givré Przewalski, le dernier cheval sauvage (spécial Journées européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon
samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
Docu givré Przewalski, le dernier cheval sauvage (spécial Journées européennes du Patrimoine)
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
En 1969, le cheval de Przewalski disparaissait à l’état sauvage. Il ne restait que quelques individus captifs pour sauver l’espèce… Ce documentaire retrace une incroyable aventure de la naissance en 1993 d’une harde libre dans les Cévennes (grâce à l’association Takh) jusqu’à l’envol de douze chevaux vers la Mongolie, pour une réintroduction inédite sur leurs terres ancestrales.
Un film de Dominique Garing et Laurent Charbonnier · 52 min · 2005 · À partir de 10 ans .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Docu givré Przewalski, le dernier cheval sauvage (spécial Journées européennes du Patrimoine)
L’événement Docu givré Przewalski, le dernier cheval sauvage (spécial Journées européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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