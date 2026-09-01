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Docu givré Przewalski, le dernier cheval sauvage (spécial Journées européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon

samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace des Mondes Polaires
Adresse
146 Rue Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Prémanon

Docu givré Przewalski, le dernier cheval sauvage (spécial Journées européennes du Patrimoine)

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

En 1969, le cheval de Przewalski disparaissait à l’état sauvage. Il ne restait que quelques individus captifs pour sauver l’espèce… Ce documentaire retrace une incroyable aventure de la naissance en 1993 d’une harde libre dans les Cévennes (grâce à l’association Takh) jusqu’à l’envol de douze chevaux vers la Mongolie, pour une réintroduction inédite sur leurs terres ancestrales.
Un film de Dominique Garing et Laurent Charbonnier · 52 min · 2005 · À partir de 10 ans   .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20  contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Docu givré Przewalski, le dernier cheval sauvage (spécial Journées européennes du Patrimoine)

L’événement Docu givré Przewalski, le dernier cheval sauvage (spécial Journées européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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