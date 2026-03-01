Documentaire Georges De La Tour MARCIAC Marciac
Documentaire Georges De La Tour MARCIAC Marciac samedi 21 mars 2026.
Documentaire Georges De La Tour
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.
Au programme du jour Georges de la Tour, peintre de la condition humaine . Ce peintre français (1593-1652) à la personnalité trouble, relégué dans l’ombre durant des siècles, a eu à cœur de représenter les oubliés de son temps.
En marge d’une exposition au musée Jacquemart-André, ce documentaire éclaire le chemin d’un artiste aussi illustre qu’énigmatique.
.
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.
Today’s program: Georges de la Tour, painter of the human condition . This troubled French painter (1593-1652), relegated to the shadows for centuries, took it to heart to depict the forgotten of his time.
In conjunction with an exhibition at the Musée Jacquemart-André, this documentary sheds light on the path of an artist as illustrious as he was enigmatic.
L’événement Documentaire Georges De La Tour Marciac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65