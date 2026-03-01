Documentaire Georges De La Tour MARCIAC Marciac

Documentaire Georges De La Tour

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Au programme du jour Georges de la Tour, peintre de la condition humaine . Ce peintre français (1593-1652) à la personnalité trouble, relégué dans l’ombre durant des siècles, a eu à cœur de représenter les oubliés de son temps.

En marge d’une exposition au musée Jacquemart-André, ce documentaire éclaire le chemin d’un artiste aussi illustre qu’énigmatique.

.

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

Today’s program: Georges de la Tour, painter of the human condition . This troubled French painter (1593-1652), relegated to the shadows for centuries, took it to heart to depict the forgotten of his time.

In conjunction with an exhibition at the Musée Jacquemart-André, this documentary sheds light on the path of an artist as illustrious as he was enigmatic.

L’événement Documentaire Georges De La Tour Marciac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65