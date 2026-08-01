Documentaire Le Brionnais au cœur du Roman La Clayette
mercredi 12 août 2026 · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Documentaire Le Brionnais au cœur du Roman
Cinéma l’odyssée La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le Brionnais, petit territoire de 800 km2 situé à l’extrême sud du département de Saône-et-Loire (région Bourgogne), est riche d’un patrimoine roman exceptionnel. Ce documentaire nous invite à le découvrir, dans le sillage de Pierre Durix, docteur en histoire et directeur scientifique du Centre d’Études du Patrimoine (CEP) de St-Christophe-en-Brionnais. Il a choisi 16 églises et chapelles emblématiques qui, par leur architecture, sculptures et peintures, témoignent d’une époque où l’église s’attachait à faire parler les murs et les pierres pour guider le croyant sur la voie du salut. Le documentaire vient affiner notre regard et, en substance, nous sensibiliser à la nécessité de la sauvegarde de ce fragile trésor.
Séance en présence du réalisateur. .
Cinéma l’odyssée La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 17 23 58 contact@capt-image.fr
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English : Documentaire Le Brionnais au cœur du Roman
L’événement Documentaire Le Brionnais au cœur du Roman La Clayette a été mis à jour le 2026-07-28 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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