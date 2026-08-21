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AGENDA · Civray

Documentaire Ordures Civray

mercredi 9 septembre 2026 · Civray

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Micro Folie
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Documentaire Ordures

Micro Folie Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Gobi le gobelet est seul au bord de la route. Convaincu d’avoir été abandonné par erreur par sa propriétaire, la douce et gentille Marie, Gobi se met en tête de la retrouver, quoi qu’il en coûte ! Commence une aventure initiatique qui le poussera à questionner le sens de sa vie et l’absurdité de sa condition de gobelet à usage unique… Mêlant animation et prises de vues réelles, une fable d’une folle inventivité imaginée par les auteurs Géraldine de Margerie et Maxime Donzel (duo aux manettes de Tutotal ou Pan pan culture), accompagnés à la direction de l’animation, Kim Keukeleire, grande figure internationale de l’animation qui a notamment travaillé sur Chicken Run, Wallace et Gromit, L’île aux chiens ou le Franckenweennie de Tim Burton.   .

Micro Folie Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : Documentaire Ordures

L’événement Documentaire Ordures Civray a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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