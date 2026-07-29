Informations pratiques

Civray

44ème Comice Agricole de Civray

ZA les Elbes Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concours d’animaux

Animations agricoles

Exposants

Animations enfants

Spectacle équestre Artistic Dream en journée et en nocturne

Concert en soirée, entrée gratuite De Mi à Mi

Buvette et restauration midi et soir avec des produits locaux .

ZA les Elbes Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine comiceagricole.civray@gmail.com

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English : 44ème Comice Agricole de Civray

L’événement 44ème Comice Agricole de Civray Civray a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou