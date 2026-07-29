44ème Comice Agricole de Civray Civray
samedi 12 septembre 2026 · Civray
Informations pratiques
Civray
44ème Comice Agricole de Civray
ZA les Elbes Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Concours d’animaux
Animations agricoles
Exposants
Animations enfants
Spectacle équestre Artistic Dream en journée et en nocturne
Concert en soirée, entrée gratuite De Mi à Mi
Buvette et restauration midi et soir avec des produits locaux .
ZA les Elbes Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine comiceagricole.civray@gmail.com
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English : 44ème Comice Agricole de Civray
L’événement 44ème Comice Agricole de Civray Civray a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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