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AGENDA · Civray

44ème Comice Agricole de Civray Civray

samedi 12 septembre 2026 · Civray

44ème Comice Agricole de Civray Civray

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
ZA les Elbes
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

44ème Comice Agricole de Civray

ZA les Elbes Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Concours d’animaux
Animations agricoles
Exposants
Animations enfants
Spectacle équestre Artistic Dream en journée et en nocturne
Concert en soirée, entrée gratuite De Mi à Mi
Buvette et restauration midi et soir avec des produits locaux   .

ZA les Elbes Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   comiceagricole.civray@gmail.com

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English : 44ème Comice Agricole de Civray

L’événement 44ème Comice Agricole de Civray Civray a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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