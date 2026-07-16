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Nuit des étoiles Conférence et observations animées Civray

dimanche 2 août 2026 · Civray

Nuit des étoiles Conférence et observations animées Civray

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Bibliothèque
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Nuit des étoiles Conférence et observations animées

Bibliothèque Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Conférence et observations animées   .

Bibliothèque Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 88 77  bibliotheque@civray.fr

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English : Nuit des étoiles Conférence et observations animées

L’événement Nuit des étoiles Conférence et observations animées Civray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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