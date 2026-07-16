Informations pratiques

Civray

Nuit des étoiles Conférence et observations animées

Bibliothèque Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Conférence et observations animées .

Bibliothèque Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 88 77 bibliotheque@civray.fr

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English : Nuit des étoiles Conférence et observations animées

L’événement Nuit des étoiles Conférence et observations animées Civray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou