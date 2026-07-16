AGENDA · Civray
Nuit des étoiles Conférence et observations animées Civray
dimanche 2 août 2026 · Civray
Informations pratiques
Civray
Nuit des étoiles Conférence et observations animées
Bibliothèque Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Conférence et observations animées .
Bibliothèque Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 88 77 bibliotheque@civray.fr
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English : Nuit des étoiles Conférence et observations animées
L’événement Nuit des étoiles Conférence et observations animées Civray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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