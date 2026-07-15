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AGENDA · Civray

Les Parenthèses Civraisiennes Civray

samedi 1 août 2026 · Civray

Les Parenthèses Civraisiennes Civray

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Résidence Autonomie Les Coudrais
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Civray

Les Parenthèses Civraisiennes

Résidence Autonomie Les Coudrais Civray Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Par le Quatuor CAVATINE.   .

Résidence Autonomie Les Coudrais Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49 

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English : Les Parenthèses Civraisiennes

L’événement Les Parenthèses Civraisiennes Civray a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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