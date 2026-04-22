Civray

Randonnée des Goupils.

Parking de la piscine Civray Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 09:30:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Les trois saints.

Les départs sont annulés en cas de pluie soutenue et/ou de vigilance orange. .

Parking de la piscine Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 56 33 roger.orvain@orange.fr

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English : Randonnée des Goupils.

L’événement Randonnée des Goupils. Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou