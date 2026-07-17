Aujourd’hui, Civray d’hier, Église Saint-Nicolas, Civray

Informations pratiques

Aujourd’hui, Civray d’hier Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Nicolas Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Aujourd’hui, Civray d’hier

Découvrez le patrimoine à travers des photographies anciennes, des visites guidées de l’église Saint Nicolas et du centre ville. Une plongée dans l’histoire du Civray d’hier !

Église Saint-Nicolas 19 Av. René Baillargeon, 86400 Civray, France Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Civray d’Hier !

© Editions Greff S.E.R.P.