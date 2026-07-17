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Aujourd’hui, Civray d’hier, Église Saint-Nicolas, Civray

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Civray

Aujourd’hui, Civray d’hier, Église Saint-Nicolas, Civray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Nicolas
Adresse
19 Av. René Baillargeon, 86400 Civray, France
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Aujourd’hui, Civray d’hier Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Nicolas Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Aujourd’hui, Civray d’hier
Découvrez le patrimoine à travers des photographies anciennes, des visites guidées de l’église Saint Nicolas et du centre ville. Une plongée dans l’histoire du Civray d’hier !

Église Saint-Nicolas 19 Av. René Baillargeon, 86400 Civray, France Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Civray d’Hier !

© Editions Greff S.E.R.P.

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