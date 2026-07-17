AGENDA · Civray
Aujourd’hui, Civray d’hier, Église Saint-Nicolas, Civray
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Civray
Informations pratiques
Aujourd’hui, Civray d’hier Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Nicolas Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Aujourd’hui, Civray d’hier
Découvrez le patrimoine à travers des photographies anciennes, des visites guidées de l’église Saint Nicolas et du centre ville. Une plongée dans l’histoire du Civray d’hier !
Église Saint-Nicolas 19 Av. René Baillargeon, 86400 Civray, France Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Civray d’Hier !
© Editions Greff S.E.R.P.
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