Documentaire Souvent l’hiver se mutine – Festival de Bouche à Oreille Cinéma le Foyer Parthenay

Parthenay

Documentaire Souvent l’hiver se mutine – Festival de Bouche à Oreille

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Un documentaire sur la vie paysanne

Programmé par le cinéma Le Foyer de Parthenay en partenariat avec l’UPCP-Métive dans le cadre du festival de Bouche à Oreille

À travers un trésor d’archives rares, Souvent l’hiver se mutine nous immerge dans la vie paysanne du Poitou au XXe siècle — ses gestes, ses luttes, ses rituels.

Les voix de celles et ceux qui ont façonné cette terre s’élèvent en chants, dévoilant une mémoire vive celle d’une communauté dominée mais résistante, qui construisait un patrimoine culturel unique.

Un monde disparu reprend vie sous nos yeux, dans une fresque sensible et politique.

Le réalisateur a effectué un long travail de recherche dans des fonds d’archives filmiques et sonores régionaux, en particulier ceux déposés au CERDO, centre de documentation de l’UPCP-Métive à Parthenay, (dont les archives audio-visuelles l’Arcup). .

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Documentaire Souvent l’hiver se mutine – Festival de Bouche à Oreille

L’événement Documentaire Souvent l’hiver se mutine – Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine