Documentaire Touankhamon MARCIAC Marciac

Documentaire Touankhamon

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 15:00:00

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Au programme du jour Toutankhamon, le trésor redécouvert . La découverte de la tombe royale de Toutankhamon en 1922 est un évènement archéologique majeur. Un siècle après avoir été exhumé, son fabuleux trésor n’a pas fini de livrer ses secrets. A travers une remarquable enquête, l’analyse des richesses trouvées dans le tombeau du roi révèle de nouveaux enseignements sur le pharaon et sa dynastie.

Outre ce documentaire, la Micro-Folie propose une immersion au sein de collections prestigieuses. Grâce aux tablettes tactiles mises à disposition, les visiteurs peuvent approfondir leur visite, accéder à des informations complémentaires et vivre une expérience personnalisée. Ces découvertes sont proposées en visite libre, gratuite et ouverte à tous, permettant à chacun de franchir les portes du musée numérique à son rythme.

.

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

Today’s program: Tutankhamun, the rediscovered treasure . The discovery of Tutankhamen’s royal tomb in 1922 was a major archaeological event. A century after it was unearthed, its fabulous treasure still holds many secrets. Through a remarkable investigation, the analysis of the riches found in the king’s tomb reveals new insights into the pharaoh and his dynasty.

In addition to this documentary, the Micro-Folie offers an immersion into prestigious collections. Thanks to touch-screen tablets, visitors can deepen their visit, access additional information and enjoy a personalized experience. These discoveries are offered free of charge and open to all, enabling visitors to enter the digital museum at their own pace.

L’événement Documentaire Touankhamon Marciac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65