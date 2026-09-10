Documentaires autour de la migration, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Documentaires autour de la migration Samedi 14 novembre, 10h15 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T10:15:00+01:00 – 2026-11-14T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T10:15:00+01:00 – 2026-11-14T11:30:00+01:00

Samedi 14 novembre 10h15

Les liens de la migration

Les Films de la Jetée et SINGA Toulouse – France – 2025 – 20 min

Un voyage au cœur de témoignages intimes, où la rencontre et le lien viennent incarner les possibles d’une politique d’accueil empreinte d’humanité.

Miniyamba

Luc Pérez – France/Danemark – 2013 – 14 min

Abdu, un jeune Malien, décide, comme des milliers de migrants, d’entamer un voyage périlleux pour l’Europe.

Séance suivie d’un échange avec Nicolas Potin et l’association SINGA.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Mois du film documentaire – EXplorations