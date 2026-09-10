Documentaires autour de la migration, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Documentaires autour de la migration Samedi 14 novembre, 10h15 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T10:15:00+01:00 – 2026-11-14T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:15:00+01:00 – 2026-11-14T11:30:00+01:00
Samedi 14 novembre 10h15
Les liens de la migration
Les Films de la Jetée et SINGA Toulouse – France – 2025 – 20 min
Un voyage au cœur de témoignages intimes, où la rencontre et le lien viennent incarner les possibles d’une politique d’accueil empreinte d’humanité.
Miniyamba
Luc Pérez – France/Danemark – 2013 – 14 min
Abdu, un jeune Malien, décide, comme des milliers de migrants, d’entamer un voyage périlleux pour l’Europe.
Séance suivie d’un échange avec Nicolas Potin et l’association SINGA.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Mois du film documentaire – EXplorations
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