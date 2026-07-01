Dom Juan Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Dom Juan

Du 02/04 au 10/04/2027, tous les jours. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-02

Ne reconnaissant ni Dieu ni maître autre que son propre désir, Dom Juan menace l’ordre du monde, et le monde se charge de le lui rappeler.

En 1665, après que, sur pression des dévots, Louis XIV, a fait interdire à la troupe de Molière, ses représentations du tartuffe, celui-ci décide, sur les conseils de ses comédiens d’écrire dans l’urgence, une pièce sur un thème à la mode, celui de Dom Juan. Ce thème de l’éternel séducteur a été depuis repris et interprété de multiples façons, on peut y voir, y compris dans la pièce de Molière, un prédateur, frustré, mais aussi un homme révolté face à l’ordre établi, la religion, qu’il a reçu, comme son nom, en héritage.









Molière, va au-delà du thème du séducteur impénitent, Dom Juan, éternel, insatisfait, semble plus libertaire que libertin, même s’il évoque , ses conquêtes amoureuses, il ne nous le présente pas comme un séducteur triomphant mais plutôt comme un enfant trop gâté, révolté, plus contre la religion des hommes, que contre Dieu lui-même, un sale gosse qui ne reculera ni devant l’épée, ni devant la croix. Il préfigure d’une certaine façon l’individu qui s’affirmera dans le théâtre du XVIIIe siècle.







Nous suivons dans cette mise en scène la volonté de l’auteur de rompre avec la règle des trois unités de rigueur dans le théâtre classique. Les personnages aux costumes intemporels évoluent dans chaque acte dans des décors différents que dressent au fil des tableaux de petits personnages ambigus semblables à des Eumenides, (Erinyes?) attachées aux faits, méfaits, et gestes de Dom Juan.







Mise en scène: Jean Latil

Distribution: Raphäel Billot, Anthony Degois, Elise Fagon, Pascal Gentil, Jean Latil, Jean-Michel Messina, Charlotte Santiago

Texte intégral. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

Recognizing neither God nor any master other than his own desire, Dom Juan threatens the world order, and the world takes it upon itself to remind him of this.

L’événement Dom Juan Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille