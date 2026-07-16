DOM LA NENA & LE QUATUOR A CORDES Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs
vendredi 5 février 2027 · Espace culturel LE ROUDOUR · Saint-Martin-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Champs
DOM LA NENA & LE QUATUOR A CORDES
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05 22:00:00
Date(s) :
2027-02-05
D’envolées mélodiques en pizzicati délicats, Dom La Nena accorde Leon , son violoncelle, à l’unisson d’un quatuor à cordes. Un ensemble lumineux qui ouvre, à petits coups d’archets, des parenthèses enchantées. Chanteuse, violoncelliste et autrice-compositrice franco-brésilienne, Dom La Nena s’est imposée par un univers à la fois intime et poétique, que The New York Times décrit comme une musique où chaque chanson semble sacrée . Quand elle ne se fait pas moitié du duo Birds on a Wire (avec Rosemary Standley), Dom tisse en solo des mélodies suspendues entre douceur et intensité. Elle réunit pour l’occasion deux violons, un alto et un violoncelle autour du sien un dialogue sensible et vibrant entre les cordes, où ses chansons d’hier et d’aujourd’hui se répondent et se réinventent. De ce tissage délicat naît une conversation à plusieurs voix, élégante, lumineuse et profondément humaine, un voyage à travers ses albums, sur le fil ténu des émotions… .
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90
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English :
L’événement DOM LA NENA & LE QUATUOR A CORDES Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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