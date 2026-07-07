Dom La Nena, Le Théâtre municipal, Rezé

Informations pratiques

Dom La Nena Jeudi 21 janvier 2027, 20h00 Le Théâtre municipal Loire-Atlantique

De 10€ à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:00:00+01:00 – 2027-01-21T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-21T20:00:00+01:00 – 2027-01-21T21:30:00+01:00

Chanteuse, violoncelliste et autrice-compositrice franco-brésilienne, Dom La Nena s’est imposée par un univers à la fois intime et poétique. Après des albums remarqués, elle revisite ici l’ensemble de son répertoire, réarrangé spécialement pour quatuor à cordes. Elle réunit pour l’occasion deux violons, un alto et un violoncelle autour du sien : un dialogue sensible et vibrant entre les cordes, où ses chansons d’hier et d’aujourd’hui se répondent et se réinventent.

Le Théâtre municipal 6 rue Guy le Lan, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/dom-la-nena/ »}] Le Théâtre municipal de Rezé peut accueillir 460 places assises.

Dom La Nena accorde son violoncelle à l’unisson d’un quatuor à cordes. Un ensemble lumineux qui ouvre, à petits coups d’archets, des parenthèses enchantées.

Jeremiah