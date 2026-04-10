Domaine de Sédières Apéro-Concert Deal’m Band Sedières Clergoux

Clergoux

Domaine de Sédières Apéro-Concert Deal’m Band

Sedières Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

POP ROCK VARIÉTÉ

Quatre musiciens corréziens (chant, batterie, basse, guitare) font revivre les plus grands tubes français et internationaux des années 70 à aujourd’hui.

De la pop au rock en passant par les incontournables de la variété, le groupe propose un répertoire festif et intergénérationnel, revisité avec authenticité et une belle énergie live.

Une ambiance conviviale, des refrains que l’on connaît tous… et une irrésistible envie de chanter et de danser pour cet apéro-concert placé sous le signe du partage et de la bonne humeur ! .

Sedières Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Apéro-Concert Deal’m Band

L’événement Domaine de Sédières Apéro-Concert Deal’m Band Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze