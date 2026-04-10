Domaine de Sédières Apéro-Concert Deal’m Band Sedières Clergoux
Domaine de Sédières Apéro-Concert Deal’m Band Sedières Clergoux lundi 20 juillet 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Apéro-Concert Deal’m Band
Sedières Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
POP ROCK VARIÉTÉ
Quatre musiciens corréziens (chant, batterie, basse, guitare) font revivre les plus grands tubes français et internationaux des années 70 à aujourd’hui.
De la pop au rock en passant par les incontournables de la variété, le groupe propose un répertoire festif et intergénérationnel, revisité avec authenticité et une belle énergie live.
Une ambiance conviviale, des refrains que l’on connaît tous… et une irrésistible envie de chanter et de danser pour cet apéro-concert placé sous le signe du partage et de la bonne humeur ! .
Sedières Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Domaine de Sédières Apéro-Concert Deal’m Band
L’événement Domaine de Sédières Apéro-Concert Deal’m Band Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Clergoux (Corrèze)
- Base VTT de Sédières Circuit n° 9 A la recherche des Courijoux Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Le grand tour de Sédières Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Etape Clergoux St Chamant Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Base VTT de Sédières Circuit n° 6 La piste du Pin Clergoux Corrèze 1 mai 2026
- Base VTT de Sédières Circuit n° 8 Vers le Transcorrézien Clergoux Corrèze 1 mai 2026