Clergoux

Domaine de Sédières Spectacle jeune public Ego Le cachalot prend le large

Salle de spectacle Clergoux Corrèze

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Spectacle musical L’Hallali Production

À partir de 3 ans Durée 50 mn

Ego le cachalot reprend la mer dans une aventure tendre, drôle et pleine d’émerveillement face au monde vivant.

Entre New York, une Duck Tower menaçante et une galerie d’animaux aussi loufoques qu’attachants, son voyage ouvre les yeux sans jamais perdre le sourire.

Un spectacle pop, poétique et intelligent qui parle aux enfants comme aux adultes, avec l’humour comme boussole et la nature comme fil conducteur. .

Salle de spectacle Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Domaine de Sédières Spectacle jeune public Ego Le cachalot prend le large

L’événement Domaine de Sédières Spectacle jeune public Ego Le cachalot prend le large Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze