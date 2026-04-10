Domaine de Sédières Spectacle jeune public Ego Le cachalot prend le large Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeune public Ego Le cachalot prend le large Clergoux mercredi 29 juillet 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeune public Ego Le cachalot prend le large
Salle de spectacle Clergoux Corrèze
Tarif : – – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Spectacle musical L’Hallali Production
À partir de 3 ans Durée 50 mn
Ego le cachalot reprend la mer dans une aventure tendre, drôle et pleine d’émerveillement face au monde vivant.
Entre New York, une Duck Tower menaçante et une galerie d’animaux aussi loufoques qu’attachants, son voyage ouvre les yeux sans jamais perdre le sourire.
Un spectacle pop, poétique et intelligent qui parle aux enfants comme aux adultes, avec l’humour comme boussole et la nature comme fil conducteur. .
Salle de spectacle Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
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English : Domaine de Sédières Spectacle jeune public Ego Le cachalot prend le large
L’événement Domaine de Sédières Spectacle jeune public Ego Le cachalot prend le large Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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