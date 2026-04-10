Domaine de Sédières Spectacle jeune public Le Mystère du Colibri Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeune public Le Mystère du Colibri Clergoux mercredi 22 juillet 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeune public Le Mystère du Colibri
Salle de spectacle Clergoux Corrèze
Tarif : – – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Spectacle musical Cie Tea Time
À partir de 6 ans Durée 50 mn
Une odyssée musicale pop, fun et poétique où la capitaine Bonnie part percer le mystère du légendaire colibri, en écho à notre exposition NATURE .
Sur une île fabuleuse peuplée d’animaux chanteurs, l’équipage affronte avec humour les défis du climat.
Un spectacle vibrant d’espoir, porté par trois musiciens comédiens et une bande-son pop jouée en live. .
Salle de spectacle Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
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English : Domaine de Sédières Spectacle jeune public Le Mystère du Colibri
L’événement Domaine de Sédières Spectacle jeune public Le Mystère du Colibri Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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