Clergoux

Domaine de Sédières Spectacle jeune public Le Mystère du Colibri

Salle de spectacle Clergoux Corrèze

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle musical Cie Tea Time

À partir de 6 ans Durée 50 mn

Une odyssée musicale pop, fun et poétique où la capitaine Bonnie part percer le mystère du légendaire colibri, en écho à notre exposition NATURE .

Sur une île fabuleuse peuplée d’animaux chanteurs, l’équipage affronte avec humour les défis du climat.

Un spectacle vibrant d’espoir, porté par trois musiciens comédiens et une bande-son pop jouée en live. .

Salle de spectacle Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Spectacle jeune public Le Mystère du Colibri

L’événement Domaine de Sédières Spectacle jeune public Le Mystère du Colibri Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze