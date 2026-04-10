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Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo Clergoux

Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo Clergoux

Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo Clergoux samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Château de Sédières

Ville : 19320 Clergoux

Département : Corrèze

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Clergoux

Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo

Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Un duo folk authentique qui mêle harmonies chaleureuses et instruments traditionnels, pour un voyage musical à chaque étape.
La sieste musicale est un ren dez-vous très apprécié.
Après avoir visité l’exposition et dé jeuné au snack, profitez d’un temps musical dans le parc du château à l’ombre des arbres, tout près d’un des étangs.   .

Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70  domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo

L’événement Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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