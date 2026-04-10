Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo Clergoux
Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo Clergoux samedi 25 juillet 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo
Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Un duo folk authentique qui mêle harmonies chaleureuses et instruments traditionnels, pour un voyage musical à chaque étape.
La sieste musicale est un ren dez-vous très apprécié.
Après avoir visité l’exposition et dé jeuné au snack, profitez d’un temps musical dans le parc du château à l’ombre des arbres, tout près d’un des étangs. .
Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
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English : Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo
L’événement Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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