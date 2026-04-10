Clergoux

Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo

Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Un duo folk authentique qui mêle harmonies chaleureuses et instruments traditionnels, pour un voyage musical à chaque étape.

La sieste musicale est un ren dez-vous très apprécié.

Après avoir visité l’exposition et dé jeuné au snack, profitez d’un temps musical dans le parc du château à l’ombre des arbres, tout près d’un des étangs. .

Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo

L’événement Domaine de Sédières Sieste musicale avec Folkways Duo Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze