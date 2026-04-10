Domaine de Sédières Apéro concert The Mimozas Clergoux
Domaine de Sédières Apéro concert The Mimozas Clergoux lundi 3 août 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Apéro concert The Mimozas
Château de Sédières Clergoux Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
VARIÉTÉ DISCO-ROCK POP
Ces quatre musiciens enchaînent les tubes réarrangés à leur sauce Variété Disco Rock traversant les répertoires internationaux.
Chacun des musiciens est également chanteur avec un timbre de voix original ce qui offre des ambiances et atmosphères variées. Joe Dassin, Téléphone, Michaël Jackson, Bee Gees, Boney M, Plastic Bertrand, Rolling Stones, U2 ne sont que quelques-unes des nombreuses références sonores du groupe.
Depuis 4 ans, The Mimozas sillonne les routes du Sud-Ouest, de l’énergie, du partage, des rires, des danses… .
Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
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English : Domaine de Sédières Apéro concert The Mimozas
L’événement Domaine de Sédières Apéro concert The Mimozas Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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