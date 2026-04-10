Clergoux

Domaine de Sédières Apéro concert The Mimozas

Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

VARIÉTÉ DISCO-ROCK POP

Ces quatre musiciens enchaînent les tubes réarrangés à leur sauce Variété Disco Rock traversant les répertoires internationaux.

Chacun des musiciens est également chanteur avec un timbre de voix original ce qui offre des ambiances et atmosphères variées. Joe Dassin, Téléphone, Michaël Jackson, Bee Gees, Boney M, Plastic Bertrand, Rolling Stones, U2 ne sont que quelques-unes des nombreuses références sonores du groupe.

Depuis 4 ans, The Mimozas sillonne les routes du Sud-Ouest, de l’énergie, du partage, des rires, des danses… .

Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Apéro concert The Mimozas

L’événement Domaine de Sédières Apéro concert The Mimozas Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze