Clergoux

Domaine de Sédières Découverte du ciel soleil, planètes et étoiles

Château de Sédières Clergoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Club d’Astronomie du Limousin vous invite à une fin d’après-midi et une soirée les yeux tournés vers le ciel.

Au programme observation du soleil et des planètes en fin d’après-midi, puis découverte des étoiles et de la lune dès la tombée de la nuit, guidés par des passionnés.

Avec un peu de chance, vous apercevrez même quelques étoiles filantes venir traverser le ciel au fil de la soirée.

Le snack du château sera ouvert toute la soirée. .

Château de Sédières Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr

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English : Domaine de Sédières Découverte du ciel soleil, planètes et étoiles

L’événement Domaine de Sédières Découverte du ciel soleil, planètes et étoiles Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze