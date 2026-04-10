Domaine de Sédières Spectacle jeune public GZ Kid Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeune public GZ Kid Clergoux mercredi 5 août 2026.
Clergoux
Domaine de Sédières Spectacle jeune public GZ Kid
Salle de spectacle Clergoux Corrèze
Tarif : – – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Spectacle musical Association Bonzai Géant
À partir de 4 ans Durée 45 mn
Partis en exploration dans la jungle en 1924, Capitaine Booyo et Miss Freud rejoignent leur vaisseau pour reprendre leur voyage dans le temps et l’espace à la recherche de peuples primitifs.
Le Capitaine, toujours plein d’entrain et sûr de lui est accompagné de Miss Freud, infirmière timorée et sceptique mais de bonne volonté.
Ils sont accompagnés de Jean-Pierre, la voix du pilote automatique du vaisseau, qui commet des erreurs de pilotage …
Où et quand vous emmèneront-ils ? Prêts à décoller ?! .
Salle de spectacle Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 90 70 domainedesedieres@correze.fr
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English : Domaine de Sédières Spectacle jeune public GZ Kid
L’événement Domaine de Sédières Spectacle jeune public GZ Kid Clergoux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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