Domaine Delaunay Visite et dégustation dans un Domaine Viticole MONTJEAN SUR LOIRE Mauges-sur-Loire
mercredi 15 juillet 2026 · MONTJEAN SUR LOIRE · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Domaine Delaunay Visite et dégustation dans un Domaine Viticole
MONTJEAN SUR LOIRE 24, Rue du Daudet Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26
Visite et dégustation au Domaine viticole Delaunay à Montjean-sur-Loire près d’Angers.
Découvrez les coulisses d’un vignoble et les secrets de fabrications de ses vins.
Pendant votre visite, parcourez les différents espaces dédiés au travail du vin pressoirs, chai, embouteillage, étiquetage, stockage en compagnie de votre accompagnateur qui vous expliquera les processus de vinification.
A la suite de votre visite, vous découvrirez leur gamme de vins d’Anjou et jus de pommes
Durée 2h .
MONTJEAN SUR LOIRE 24, Rue du Daudet Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 08 39 contact@delaunay-mws.com
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English :
Visit and tasting at Domaine viticole Delaunay in Montjean-sur-Loire near Angers.
L’événement Domaine Delaunay Visite et dégustation dans un Domaine Viticole Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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