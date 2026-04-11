Initiation Yoga et Qi Gong avec Evie Danse à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Initiation Yoga et Qi Gong avec Evie Danse à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Accordez-vous une pause de bien-être et venez harmoniser votre corps et votre esprit lors de sessions douces au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ces rendez-vous dédié à la détente et à la reconnexion à soi, la guinguette s’associe à Evie Danse . Tout au long du mois de juillet, venez profiter du cadre naturel et apaisant des bords de l’Èvre pour vous essayer à deux disciplines complémentaires axées sur la respiration, la souplesse et la circulation des énergies.

Pour prolonger ces fins de journées de manière conviviale et gourmande, l’offre de restauration s’adapte à partir de 19h

– Les mercredis 15 et 29 juillet Le foodtruck Pizza di Piero s’installe sur la base nautique pour vous régaler avec ses pizzas artisanales.

– Le mercredi 22 juillet, la guinguette vous accueille avec sa carte habituelle de boissons locales et de planches apéritives, idéale pour prolonger ce moment de sérénité au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Treat yourself to a wellness break and harmonize your body and mind during gentle sessions on the banks of the River Èvre.

L’événement Initiation Yoga et Qi Gong avec Evie Danse à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges