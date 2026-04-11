Initiation au tir à l’arc avec Les Archers Florentais à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Initiation au tir à l’arc avec Les Archers Florentais à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-05 2026-08-20

Affûtez votre précision et tentez de viser le cœur de la cible lors de sessions sportives et conviviales au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous qui fait la part belle à la concentration et à l’adresse, la guinguette s’associe au club Les Archers Florentais . À trois reprises durant l’été, l’association s’installe sous les arbres pour proposer des sessions d’initiation au tir à l’arc. Encadrés par des passionnés, petits et grands pourront s’essayer au maniement de l’arc, apprendre la bonne posture et décocher leurs premières flèches en toute sécurité dans un cadre naturel exceptionnel.

Pour agrémenter la première date de juillet, le foodtruck Boit’o’pate s’installe sur la base nautique dès 19h pour vous régaler avec ses pâtes fraîches. Associée aux boissons locales et aux planches apéritives de la guinguette, cette offre gourmande sera idéale pour prolonger la soirée de manière chaleureuse au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Sharpen your accuracy and aim for the heart of the target during sporting and friendly sessions on the banks of the river Èvre.

L’événement Initiation au tir à l’arc avec Les Archers Florentais à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges