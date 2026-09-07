Domaine Les Fontaines – visite libre, Campus Serge Kampf Les Fontaines, Gouvieux

Informations pratiques

Domaine Les Fontaines – visite libre Dimanche 20 septembre, 10h00 Campus Serge Kampf Les Fontaines Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Domaine des Fontaines et son Château Rothschild du XIXᵉ siècle, niché au cœur de 52 hectares de parc.

Une belle expérience à vivre en famille, entre patrimoine, nature et animations pour petits et grands !

De 10h à 17h, profitez d’un programme gratuit :

Visite libre du Château Rothschild

Balade dans les 52 hectares du parc

Exposition photo sur la faune et la flore du domaine

Food trucks gourmands

Animations pour petits et grands : chasse au trésor, maquillage, jeux en bois géants…

Une journée conviviale pour explorer, s’amuser et découvrir le patrimoine exceptionnel des Fontaines.

Campus Serge Kampf Les Fontaines 67 route de Chantilly – 60270 Gouvieux Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France 03 44 62 91 00 http://www.les-fontaines.com https://www.youtube.com/user/LesFontainesVideo;https://fr-fr.facebook.com/lesfontaines.capgemini/ Centre de conférence et de séminaire uniquement dédié aux événements d’entreprise, le Campus s’organise autour d’un forum moderne, d’un château Rothschild de la fin du 19ème siècle et d’un parc de 52 hectares dans lequel on devine encore ce que fut le jardin romantique créé au 18ème siècle en ces lieux. Parking sur place

Venez découvrir le Domaine des Fontaines et son Château Rothschild du XIXᵉ siècle, niché au cœur de 52 hectares de parc.

©narodetzky alexis