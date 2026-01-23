Domaine Loubet-Dewailly Vente des Vins 2026 dégustation Prestige verticale de l’appellation Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes de 2020 à 2024 Domaine Loubet-Dewailly Beaune

Informations pratiques

Beaune

Domaine Loubet-Dewailly Vente des Vins 2026 dégustation Prestige verticale de l’appellation Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes de 2020 à 2024

Domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre Dame Beaune Côte-d’Or

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 10:00:00

fin : 2026-11-15 16:00:00

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15

Propriétaire Récoltant depuis 5 générations, le Domaine Loubet-Dewailly vous propose de voyager le long de la Côte de Beaune.

En plein cœur du centre historique de Beaune, entre Hospices et Collégiale Notre-Dame, venez découvrir les différentes dégustations à travers nos prestigieuses appellations au sein de notre caveau.

DÉGUSTATION PRESTIGE Verticale de Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes

Dégustation verticale de 5 vins de 2020 à 2024

1 Climat d’exception 1 Cépage 5 Millésimes 1 Expérience Unique

Départs Dégustation prestige verticale de Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes

* Vendredi 13 novembre 16h et 19h

* Samedi 14 novembre 10h, 13h, 16h, et 19h

* Dimanche 16 novembre 11h, 13h

Réservation recommandée, places limitées

10 places par départ

Nos autres offres de la Vente des Vins 2026

DEGUSTATION AU VERRE: toutes nos appellations disponibles

VENTE DE VINS sur place ou à emporter

COTE GOURMANDISE (à partir de 6€) Huîtres, Aligot saucisse, Gougères, Planches de charcuteries et/ou fromage,

DATES ET HORAIRES d’ouverture du Domaine Loubet-Dewailly pour le weekend de la Vente des Vins 2026

Vendredi 13 novembre de 16h à 22h

Samedi 14 novembre de 9h à 22h

Dimanche 15 novembre de 10h à 16h .

Domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 02 00 40 contact@domaineloubetdewailly.com

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English : Domaine Loubet-Dewailly Vente des Vins 2026 dégustation Prestige verticale de l’appellation Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes de 2020 à 2024

L’événement Domaine Loubet-Dewailly Vente des Vins 2026 dégustation Prestige verticale de l’appellation Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes de 2020 à 2024 Beaune a été mis à jour le 2026-07-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)