Domaine Loubet-Dewailly Vente des Vins 2026 dégustation Prestige verticale de l’appellation Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes de 2020 à 2024 Domaine Loubet-Dewailly Beaune
vendredi 13 novembre 2026 · Domaine Loubet-Dewailly · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Domaine Loubet-Dewailly Vente des Vins 2026 dégustation Prestige verticale de l’appellation Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes de 2020 à 2024
Domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre Dame Beaune Côte-d’Or
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 10:00:00
fin : 2026-11-15 16:00:00
Date(s) :
2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15
Propriétaire Récoltant depuis 5 générations, le Domaine Loubet-Dewailly vous propose de voyager le long de la Côte de Beaune.
En plein cœur du centre historique de Beaune, entre Hospices et Collégiale Notre-Dame, venez découvrir les différentes dégustations à travers nos prestigieuses appellations au sein de notre caveau.
DÉGUSTATION PRESTIGE Verticale de Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes
Dégustation verticale de 5 vins de 2020 à 2024
1 Climat d’exception 1 Cépage 5 Millésimes 1 Expérience Unique
Départs Dégustation prestige verticale de Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes
* Vendredi 13 novembre 16h et 19h
* Samedi 14 novembre 10h, 13h, 16h, et 19h
* Dimanche 16 novembre 11h, 13h
Réservation recommandée, places limitées
10 places par départ
Nos autres offres de la Vente des Vins 2026
DEGUSTATION AU VERRE: toutes nos appellations disponibles
VENTE DE VINS sur place ou à emporter
COTE GOURMANDISE (à partir de 6€) Huîtres, Aligot saucisse, Gougères, Planches de charcuteries et/ou fromage,
DATES ET HORAIRES d’ouverture du Domaine Loubet-Dewailly pour le weekend de la Vente des Vins 2026
Vendredi 13 novembre de 16h à 22h
Samedi 14 novembre de 9h à 22h
Dimanche 15 novembre de 10h à 16h .
Domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 02 00 40 contact@domaineloubetdewailly.com
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English : Domaine Loubet-Dewailly Vente des Vins 2026 dégustation Prestige verticale de l’appellation Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes de 2020 à 2024
L’événement Domaine Loubet-Dewailly Vente des Vins 2026 dégustation Prestige verticale de l’appellation Volnay 1er Cru Le Clos des Chênes de 2020 à 2024 Beaune a été mis à jour le 2026-07-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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