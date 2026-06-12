Beaune

Notre Dame vous livre ses petits secrets

null Impasse Notre-Dame Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-09-03 22:15:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17

Dans le calme d’une soirée d’été, offrez-vous une pause en venant découvrir la basilique de Beaune par ses détails insolites et parfois amusants, à la seule lueur d’une lampe de poche. Sans être exhaustif, le parcours proposé met en relief quelques aspects architecturaux mais aussi leur portée spirituelle. Vous vous laisserez saisir par cette ambiance qui se dégage d’un édifice fréquenté par des générations de beaunois et de pèlerins.

Tous les jeudis du 16 juillet au 17 septembre de 21h (précises) à 22h30

Libre participation au frais au profit de l’association les Amis des trésors d’art de notre Dame de Beaune. .

null Impasse Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 70 ndbeaune@orange.fr

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English : Notre Dame vous livre ses petits secrets

L’événement Notre Dame vous livre ses petits secrets Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)