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Domaine Martin Faudot, portes ouvertes Chai Mesnay

Domaine Martin Faudot, portes ouvertes Chai Mesnay samedi 23 mai 2026.

Lieu : Chai

Adresse : 19 Rue Bardenet

Ville : 39600 Mesnay

Département : Jura

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mesnay

Domaine Martin Faudot, portes ouvertes

Chai 19 Rue Bardenet Mesnay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

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Tombola

Durant tout le week-end:
Dégustation, vente à emporter, de produits régionaux au chai ( Truite du Jura, Escargots, Fumés et Salaisons du Haut-Doubs, Foie Gras et Canard, Comté, Morbier, Bleu de Gex, Miel du Jura L’Ours et la ruche.

Samedi 23 mai
Ouverture du caveau de 14h à 19h

Dimanche 24 mai
Ouverture du caveau de 10h à 19h
Promenade en calèche (dimanche ou lundi en fonction de la météo)
Déjeuner, 25€ sur réservation
Apéritif + Jambon à la broche sauce champignons et ses pommes de Terres Grenailles + fromage + Dessert La Sucrerie

Lundi 25 mai
Ouverture du caveau de 10h à 19h
Promenade en calèche (dimanche ou lundi en fonction de la météo)
Déjeuner sur réservation, 25€
Apéritif, coq au vin jaune et ses morilles, légumes grillés, fromage, dessert
Menu enfant jusqu’à 12 ans 15€   .

Chai 19 Rue Bardenet Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 29 97  info@domaine-martin.fr

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English : Domaine Martin Faudot, portes ouvertes

L’événement Domaine Martin Faudot, portes ouvertes Mesnay a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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