Domaine Martin Faudot, portes ouvertes Chai Mesnay
Domaine Martin Faudot, portes ouvertes Chai Mesnay samedi 23 mai 2026.
Mesnay
Domaine Martin Faudot, portes ouvertes
Chai 19 Rue Bardenet Mesnay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
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(24 bouteilles achetées, 6 chardonnay Vieilles vignes offerts)
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Durant tout le week-end:
Dégustation, vente à emporter, de produits régionaux au chai ( Truite du Jura, Escargots, Fumés et Salaisons du Haut-Doubs, Foie Gras et Canard, Comté, Morbier, Bleu de Gex, Miel du Jura L’Ours et la ruche.
Samedi 23 mai
Ouverture du caveau de 14h à 19h
Dimanche 24 mai
Ouverture du caveau de 10h à 19h
Promenade en calèche (dimanche ou lundi en fonction de la météo)
Déjeuner, 25€ sur réservation
Apéritif + Jambon à la broche sauce champignons et ses pommes de Terres Grenailles + fromage + Dessert La Sucrerie
Lundi 25 mai
Ouverture du caveau de 10h à 19h
Promenade en calèche (dimanche ou lundi en fonction de la météo)
Déjeuner sur réservation, 25€
Apéritif, coq au vin jaune et ses morilles, légumes grillés, fromage, dessert
Menu enfant jusqu’à 12 ans 15€ .
Chai 19 Rue Bardenet Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 29 97 info@domaine-martin.fr
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English : Domaine Martin Faudot, portes ouvertes
L’événement Domaine Martin Faudot, portes ouvertes Mesnay a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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