Mesnay

Domaine Martin Faudot, portes ouvertes

Chai 19 Rue Bardenet Mesnay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

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(24 bouteilles achetées, 6 chardonnay Vieilles vignes offerts)

Tombola

Durant tout le week-end:

Dégustation, vente à emporter, de produits régionaux au chai ( Truite du Jura, Escargots, Fumés et Salaisons du Haut-Doubs, Foie Gras et Canard, Comté, Morbier, Bleu de Gex, Miel du Jura L’Ours et la ruche.

Samedi 23 mai

Ouverture du caveau de 14h à 19h

Dimanche 24 mai

Ouverture du caveau de 10h à 19h

Promenade en calèche (dimanche ou lundi en fonction de la météo)

Déjeuner, 25€ sur réservation

Apéritif + Jambon à la broche sauce champignons et ses pommes de Terres Grenailles + fromage + Dessert La Sucrerie

Lundi 25 mai

Ouverture du caveau de 10h à 19h

Promenade en calèche (dimanche ou lundi en fonction de la météo)

Déjeuner sur réservation, 25€

Apéritif, coq au vin jaune et ses morilles, légumes grillés, fromage, dessert

Menu enfant jusqu’à 12 ans 15€ .

Chai 19 Rue Bardenet Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 29 97 info@domaine-martin.fr

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English : Domaine Martin Faudot, portes ouvertes

L’événement Domaine Martin Faudot, portes ouvertes Mesnay a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA