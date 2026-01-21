Yoga Printemps La Cartonnerie Mesnay

Yoga Printemps

La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay Jura

Tarif : 35 – 35 – 70 EUR

Début : 2026-05-14 09:30:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

2026-05-14

Ateliers de yoga avec Félicette Chazerand

Faire confiance à la sensation et à l’intelligence du corps

Nous aborderons la pratique dans le but d’optimiser la qualité de notre perception de la posture, de la respiration et de nos sens.

Fluidité-gravité-espace-temps sont les maîtres-mots de ces sessions.

Félicette Chazerand

Chorégraphe et pédagogue, basée à Bruxelles, elle a été formée en Belgique et en Inde au Yoga Iyengr qu’elle pratique en lien avec le Body-mind Centering depuis plus de 25 ans. Riche de ses expériences liées aux mouvements et à l’étude de la posture. Félicette s’adonne à l’enseignement du Yoga en donnant des repères physiologiques, anatomiques et organiques.

Ouvert à toutes et tous.

240€/pour tout le week-end (du 14 au 17 mai). Accompte de 50€ à verser.

70€ journée

35€ demi-journée .

La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté chazerandfelicette@gmail.com

