Yoga Printemps La Cartonnerie Mesnay

Yoga Printemps
La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay Jura
Début : 2026-05-14 09:30:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Ateliers de yoga avec Félicette Chazerand
Faire confiance à la sensation et à l’intelligence du corps
Nous aborderons la pratique dans le but d’optimiser la qualité de notre perception de la posture, de la respiration et de nos sens.
Fluidité-gravité-espace-temps sont les maîtres-mots de ces sessions.
Félicette Chazerand
Chorégraphe et pédagogue, basée à Bruxelles, elle a été formée en Belgique et en Inde au Yoga Iyengr qu’elle pratique en lien avec le Body-mind Centering depuis plus de 25 ans. Riche de ses expériences liées aux mouvements et à l’étude de la posture. Félicette s’adonne à l’enseignement du Yoga en donnant des repères physiologiques, anatomiques et organiques.
Ouvert à toutes et tous.
240€/pour tout le week-end (du 14 au 17 mai). Accompte de 50€ à verser.
70€ journée
35€ demi-journée .
La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté chazerandfelicette@gmail.com
