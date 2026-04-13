Mesnay

Randonnée yoga

Mesnay Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Dans le cadre du festival de la Randonnée organisé par l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.

Partez en randonnée dans la Reculée des Planches en fin de matinée, prévoyez votre pique-nique pour une pause gourmande. La randonnée se finira par un atelier de Yoga avec Félicette Chazerand, formée en Belgique et en Inde au Yoga Iyengar qu’elle pratique en lien avec le Body-mind Centering depuis plus de 25 ans. Cette session vous permettra de vous ressourcer après l’effort fourni pendant la randonnée. Cette séance sera axée sur la détente après la randonnée avec des exercices de restauration, de respirations et des étirements.

Possibilité de faire la randonnée sans faire l’atelier yoga qui suit.

Prévoir eau, en-cas, bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux exigences de la météo, casquette, lunettes de soleil, crème solaire.

Distance 6,5km (200 m de dénivelé)

Difficulté Assez facile

Durée 2h de randonnée + 2h30 d’atelier yoga

À partir de 12 ans .

Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Randonnée yoga

L’événement Randonnée yoga Mesnay a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA