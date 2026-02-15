Spring Tango Cartonnerie Mesnay
Spring Tango Cartonnerie Mesnay samedi 23 mai 2026.
Spring Tango
Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay Jura
Tarif : 15 – 15 – 130 EUR
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
2026-05-23
SPRING TANGO In MAY 100% Made In Jura
DU SAM 23 LUNDI 25
21h00 de milongas- 4 Djs 04h00 de Master class TANGO
Brunch et goûter pour tous Buffet dinatoire inclus pour les PASS
2 espaces de danse
pour les matinales et la despedida,
– En extérieur Pour les matinales et la despedida (Plancher de 50m2) avec Buffet dinatoire sous la yourte pour tous !
– En intérieur Pour les 2 milongas du soir (Plancher de 80m2)
Cours de TANGO Avec Grégory Bonnault & Valérie Guyot
SAMEDI 23
Master class TANGO (en salle)
16h00-18h00 Apéro offert pour les stagiaires
Milonga (en salle)
18h00-23h00 Dj Claire Pijollet (Lausanne)
Buffet dinatoire entre 19h00 et 20h00 pour les PASS uniquement
Dress Code Blanc, jaune et orange
DIMANCHE 24
Matine-milonga (Extérieur Repli si pluie)
10h00-13h00 Dj Freddy Van Beek (Belgique) Brunch pour tous
Master class TANGO (en salle)
14h00-16h00
Milonga (en salle)
18h00-23h00 Dj Joël Renauld de Pau (France)
Buffet dinatoire entre 19h00 et 20h00 pour les PASS uniquement
Dress Code Rose, rouge et violet/bleu
LUNDI 25 (Pentecôte)
Matine-milonga (Extérieur Repli si pluie)
10h00-13h00 Dj Freddy Van Beek (Belgique)
Brunch inclus pour tous
Aprèm-milonga (Extérieur Repli si pluie)
14h00-19h00 Dj Ximena Zalazar Firpo (Mulhouse)
Goûter pour tous
Dress Code Vert, marron et noir
Cours particuliers en après-midi (sur demande) .
Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 37 18 12 toquedetango@gmail.com
English : Spring Tango
