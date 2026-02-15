Spring Tango Cartonnerie Mesnay

Spring Tango

Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay Jura

Tarif : 15 – 15 – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

SPRING TANGO In MAY 100% Made In Jura

DU SAM 23 LUNDI 25

21h00 de milongas- 4 Djs 04h00 de Master class TANGO

Brunch et goûter pour tous Buffet dinatoire inclus pour les PASS

2 espaces de danse

pour les matinales et la despedida,

– En extérieur Pour les matinales et la despedida (Plancher de 50m2) avec Buffet dinatoire sous la yourte pour tous !

– En intérieur Pour les 2 milongas du soir (Plancher de 80m2)

​Cours de TANGO Avec Grégory Bonnault & Valérie Guyot

​​​​​​SAMEDI 23

Master class TANGO (en salle)

16h00-18h00​​ Apéro offert pour les stagiaires​

Milonga (en salle)

18h00-23h00 Dj Claire Pijollet (Lausanne)

Buffet dinatoire entre 19h00 et 20h00 pour les PASS uniquement

Dress Code Blanc, jaune et orange

​DIMANCHE 24

Matine-milonga (Extérieur Repli si pluie)

10h00-13h00 Dj Freddy Van Beek (Belgique) Brunch pour tous

Master class TANGO (en salle)

14h00-16h00

​Milonga (en salle)

18h00-23h00 Dj Joël Renauld de Pau (France)

Buffet dinatoire entre 19h00 et 20h00 pour les PASS uniquement

Dress Code Rose, rouge et violet/bleu

​​​​LUNDI 25 (Pentecôte)

Matine-milonga (Extérieur Repli si pluie)

10h00-13h00 Dj Freddy Van Beek (Belgique)

Brunch inclus pour tous

​Aprèm-milonga (Extérieur Repli si pluie)

14h00-19h00 Dj Ximena Zalazar Firpo (Mulhouse)

Goûter pour tous

Dress Code Vert, marron et noir

​Cours particuliers en après-midi (sur demande) .

Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 37 18 12 toquedetango@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spring Tango

L’événement Spring Tango Mesnay a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA