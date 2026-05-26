DOMAINE ROQUENEGADE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Val-de-Dagne
DOMAINE ROQUENEGADE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Val-de-Dagne dimanche 14 juin 2026.
Val-de-Dagne
DOMAINE ROQUENEGADE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE
Val-de-Dagne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
DOMAINE ROQUENEGADE Émilie Gal et Alexis Gaudin Pradelles en Val
Emilie et Alexis, paysans vignerons et brasseurs en agriculture biologique sont installés sur les flancs sud de la montagne d’Alaric, dans un petit coin de paradis. Ils vous ouvrent les portes de leur ferme, entre vignes, orges et brebis.
Venez découvrir leur travail, visiter la brasserie et le chai de vinification, déguster vins et bières, et partager un moment.
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Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 24 83 52 10 emilie.gal@domaine-roquenegade.fr
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English :
DOMAINE ROQUENEGADE Émilie Gal and Alexis Gaudin Pradelles en Val
Emilie and Alexis, organic winegrowers and brewers, live on the southern slopes of the Alaric mountains, in a little corner of paradise. They open the doors of their farm to you, among vines, barley and sheep.
Come and discover their work, visit the brewery and winery, taste wines and beers, and share a moment with us.
L’événement DOMAINE ROQUENEGADE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-05-26 par
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