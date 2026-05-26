DOMAINE VINÉA ADRIAN DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Val-de-Dagne

Val-de-Dagne

DOMAINE VINÉA ADRIAN DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE

Route du Congoust Val-de-Dagne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Il était une fois, un coup de foudre pour des carignans centenaires… Voilà comment tout a commencé pour moi en 2015 à Montlaur. Après une petite restructuration, il y a deux ans, j’exploite désormais 6,5 ha de vignes en conversion BIO

Cette année le domaine fête ses 10 ans ! Découvrez les projets et la cuvée anniversaire. Dégustation de vins, cartagène et vinaigre.

Sur place , deux fermes amies

– Le Domaine de Peyremale, éleveur de volailles et lapins qui vous proposera à la vente ses produits.

– La ferme La Basse-cour de Carcassonne , éleveur et producteur diversifié qui vous proposera à la vente ses volailles d’ornement (nombreuses variétés de poules, canards, paons, faisans…), ses œufs de canes ou ses œufs de poules à couver, ses légumes du moment, ainsi que tous les produits qu’il transforme: confit de canard, crème d’ail, gelée de

thym, confit d’oignons, jus de raisin..

Accueil repas sur place

Espace de pique-nique (une centaine de places assises), pas de réservation

Espace jeux enfants

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Route du Congoust Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 16 90 45 11 vineadrian@gmail.com

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English :

Once upon a time, I fell in love with century-old carignans… That’s how it all began for me in 2015 in Montlaur. After a minor restructuring two years ago, I now cultivate 6.5 ha of vines in conversion to organic farming

This year, the estate celebrates its 10th anniversary! Find out more about our projects and the anniversary cuvée. Wine, cartagena and vinegar tasting.

Two friendly farms on site:

– Domaine de Peyremale, poultry and rabbit breeder, offering its products for sale.

– La Basse-cour de Carcassonne farm, a diversified breeder and producer offering ornamental poultry (many varieties of hens, ducks, peacocks, pheasants, etc.), duck eggs and hatching eggs, fresh vegetables, and all the products he processes: duck confit, garlic cream, thyme jelly, goose confit, etc

onion confit, grape juice…

Meals available on site

Picnic area (100 seats), no reservation required

Children’s play area

L’événement DOMAINE VINÉA ADRIAN DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-05-26 par