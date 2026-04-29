Domaine Valma x Allan Ozier Bistronomie à Fleurie Déjeuner DOMAINE VALMA Fleurie

Fleurie

Domaine Valma x Allan Ozier Bistronomie à Fleurie Déjeuner

DOMAINE VALMA 121 IMPASSE DU CLOS DES LABOURONS Fleurie Rhône

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, DOMAINE VALMA vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Domaine Valma x Allan Ozier Bistronomie à Fleurie . … Voir la suite sur le site du festival

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DOMAINE VALMA 121 IMPASSE DU CLOS DES LABOURONS Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 83 94 94 stephanemat@hotmail.com

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English : Domaine Valma x Allan Ozier Bistronomie à Fleurie Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, DOMAINE VALMA will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Domaine Valma x Allan Ozier Bistronomie à Fleurie . … See more on the event website

L’événement Domaine Valma x Allan Ozier Bistronomie à Fleurie Déjeuner Fleurie a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais