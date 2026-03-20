Domi Emorine – Concert hommage à Baselli, Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle

Domi Emorine – Concert hommage à Baselli Samedi 23 mai, 20h30 Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

Tout public – Réservation obligatoire – Rdv à l’auditorium de la Cité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Domi Emorine fait revivre le répertoire de la légende Joss Baselli, dont elle explore toute la richesse et la sensibilité. Ce moment musical accompagne l’ouverture de l’exposition « Joss Baselli, mille vies », un hommage vibrant à un artiste aux multiples facettes.

Cité de l’accordéon et des patrimoines 1 place maschat, Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555202828 https://www.citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon;https://www.tiktok.com/@citeaccordeonpatrimoines [{« owner »: {« uid »: null, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-03-20T14:17:59.520Z », « data »: [{« eventDuration »: « 120 », « bookingContact »: « contact@citedelaccordeon.com », « response »: {« passId »: 401470931, « isPending »: false, « addressId »: 585728}, « venueId »: 152001, « description »: « Plongez dans lu2019univers intemporel et u00e9mouvant de Joss Baselli, revisitu00e9 par le talent de l’accordu00e9oniste Domi Emorine. Un concert ou00f9 chaque note ru00e9sonne comme un hommage u00e0 ce gu00e9ant de la musique.nnPourquoi venir ?nud83cudfa4 Pour redu00e9couvrir des classiques : des mu00e9lodies qui ont marquu00e9 des gu00e9nu00e9rations, interpru00e9tu00e9es avec une sensibilitu00e9 rare.nud83dudcab Pour cu00e9lu00e9brer un artiste majeur : en u00e9cho u00e0 lu2019exposition « Joss Baselli, mille vies », ce concert est une invitation u00e0 (re)du00e9couvrir sa lu00e9gende.nud83cudfb6 Pour vibrer ensemble : une ambiance chaleureuse, entre nostalgie et u00e9motion pure.nnUn moment magique ou00f9 la musique raconte une histoire. Pru00eats u00e0 vibrer avec nous ? ud83cudfb5u2728n », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « JAZZ-TRADITIONEL », « appliedAt »: « 2026-03-20T14:17:57.640Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2183010, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-20T14:17:57.808Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 448803446, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779561000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-20T14:17:59.519Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/401470931 »}] Au cœur du centre historique de Tulle, la Cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la Cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes.

La Cité fait partie des 17 Sites Etonnants à voir en Corrèze ! Nous recommandons à nos visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la Cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche. En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. N’oubliez pas d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la Cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la Cité

Domi Emorine fait revivre le répertoire de la légende Joss Baselli, dont elle explore toute la richesse et la sensibilité. Ce moment musical accompagne l’ouverture de l’exposition « Joss Baselli, »,…

©Domi Emorine