Dominique A + Guest CaféMusic Mont-de-Marsan
jeudi 18 mars 2027 · CaféMusic · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Dominique A + Guest
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 21:00:00
fin : 2027-03-18 23:59:00
Date(s) :
2027-03-18
Quand l’idée d’un album se fait jour, souvent, je ne me vois pas venir. J’avance avec deux trois idées en tête, et je suis souvent surpris par ce qui advient.
Pour Spirales , les choses ont commencé un jour de juin 2024 lors d’une promenade dans ma ville natale, Provins, en Seine-et-Marne. Je venais de traverser un jardin public où, enfant, je me rendais souvent avec ma mère. Un texte est alors apparu, faisant se télescoper ces promenades d’enfance et le moment que je vivais.
Le fait d’être en tournée trio durant l’écriture a également influé, renforçant le désir d’insuffler à l’enregistrement l’intensité du live à mes deux camarades Sébastien Boisseau (contrebasse) et Julien Noël (claviers), s’est adjoint Etienne Bonhomme (batterie) tous déjà présents sur l’album studio précédent. Nous avons arrangé ensemble les chansons. J’aime à penser que la réunion de nos 4 mondes musi .
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
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English :
L’événement Dominique A + Guest Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan
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