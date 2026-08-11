Dominique Fillon New Latin Jazz Quintet Le Son de la Terre PARIS 05
vendredi 25 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Dominique Fillon présente son nouveau projet de latin jazz en quintet.
Le latin jazz est une source d’inspiration intarissable pour ce pianiste, compositeur et arrangeur. Cette couleur musicale se retrouve dans ses cinq albums. Aujourd’hui, il s’entoure d’une formation emblématique du jazz, chère notamment à Miles Davis : un quintet réunissant saxophone ténor et trompette.
Dominique Fillon nous invite à découvrir de nouvelles compositions, des pièces revisitées ainsi que quelques grands standards. Né dans les années 1940, le latin jazz poursuit son chemin et se réinvente au gré de nouvelles inspirations.
Dominique Fillon : Piano, compositions
Sylvain Gontard : Trompette
Yannick Soccal : Saxophone
Francis Arnaud : Batterie
Damian Nueva : Contrebasse
Le nouveau quintet Latin Jazz de Dominique Fillon.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 05 (Paris)
- Thomas Duvigneau – Jean-Baptiste Bridon Le Son de la Terre PARIS 05 14 août 2026
- Salsa Meets Jazz Le Son de la Terre PARIS 05 20 août 2026
- Lana Gray & Hiroshi Murayama duo Le Son de la Terre PARIS 05 22 août 2026
- Chloé Lecerf & Clément Trimouille Le Son de la Terre PARIS 05 23 août 2026
- Sandro Zerafa / Etienne Renard duo Le Son de la Terre PARIS 05 27 août 2026