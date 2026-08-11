Dominique Fillon New Latin Jazz Quintet Le Son de la Terre PARIS 05

vendredi 25 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Dominique Fillon présente son nouveau projet de latin jazz en quintet.

Le latin jazz est une source d’inspiration intarissable pour ce pianiste, compositeur et arrangeur. Cette couleur musicale se retrouve dans ses cinq albums. Aujourd’hui, il s’entoure d’une formation emblématique du jazz, chère notamment à Miles Davis : un quintet réunissant saxophone ténor et trompette.

Dominique Fillon nous invite à découvrir de nouvelles compositions, des pièces revisitées ainsi que quelques grands standards. Né dans les années 1940, le latin jazz poursuit son chemin et se réinvente au gré de nouvelles inspirations.

Dominique Fillon : Piano, compositions

Sylvain Gontard : Trompette

Yannick Soccal : Saxophone

Francis Arnaud : Batterie

Damian Nueva : Contrebasse

Le nouveau quintet Latin Jazz de Dominique Fillon.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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